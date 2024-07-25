Вода продолжает прибывать на реках Бирюса и Уда Иркутской области

Проливные дожди продолжают влиять на уровень воды в реках Иркутской области. МЧС и синоптики готовятся к возможному выходу воды из рек Бирюса и Уда в Нижнеудинске, Бирюсинске, а также поселке Соляная. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона наибольшее количество осадков — 55 мм выпало в Нижнеудинском и Чунском районах.
— На Бирюсе в районе поселка Соляная продолжится повышение уровня воды до отметок 360−430 см при критическом уровне 400 см. В районе села Талая — до 440−500 см при критической отметке 400 см. 25 июля в течение суток на Бирюсе в районе Бирюсинска ожидается резкое повышение до 400−450 см при критике 400 см, — поделились в ведомстве.
Накануне из-за выхода воды в Нижнеудинском районе три населенных пункта остались без связующей дороги. Еще в двух, но уже Тайшетского района проезд по затопленной трассе осуществляют только машины первой необходимости. В муниципальные образования нестабильной гидрологической обстановкой направили аэромобильную группу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по прогнозам синоптиков 25 июля в столице Приангарья ожидается дождь. А вот жителей на севере региона наоборот накроет засуха и столбик термометра поднимется до +37.
Как писал сайт KP.RU, двое взрослых и трое детей пострадали из-за взрыва газа в селе под Хабаровском.