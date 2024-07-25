Вода продолжает прибывать на реках Бирюса и Уда Иркутской области

Проливные дожди продолжают влиять на уровень воды в реках Иркутской области. МЧС и синоптики готовятся к возможному выходу воды из рек Бирюса и Уда в Нижнеудинске, Бирюсинске, а также поселке Соляная. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона наибольшее количество осадков — 55 мм выпало в Нижнеудинском и Чунском районах.