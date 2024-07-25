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Экс-главе УЭБиПК новосибирского МВД вменяется взятка в 71 млн рублей

В уголовном деле бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова фигурирует взятка в размере свыше 71 млн руб.

«По версии следствия, Вялков получил взятки в общей сумме свыше 71 млн рублей за покровительство и беспрепятственное осуществление деятельности, связанной с незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости в городе Новосибирске и Новосибирской области», — сказал в интервью «Российской газете» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Первоначально в уголовном деле шла речь о взятке в 34 млн руб. Экс-начальник антикоррупционного управления МВД Новосибирской области полковника Владимира Вялкова задержали 11 апреля. В отношении бывшего высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч.5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от восьми до 15 лет.