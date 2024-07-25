Экс-главе УЭБиПК новосибирского МВД вменяется взятка в 71 млн рублей

Первоначально в уголовном деле шла речь о взятке в 34 млн руб. Экс-начальник антикоррупционного управления МВД Новосибирской области полковника Владимира Вялкова задержали 11 апреля. В отношении бывшего высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч.5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от восьми до 15 лет.