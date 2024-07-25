Трое детей пострадали при взрыве газа в пригороде Хабаровска

Подробностями пожара в селе Тополево, которое произошло сегодня, 25 июля, поделились с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» в управлении по делам ГО и ЧС правительства региона. Источник подтвердил, что возгорание возникло в результате взрыва газа, который произошёл в квартире на втором этаже. В результате инцидента пострадало четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
— В результате взрыва газа пострадал хозяин квартиры, мужчина 1956 года рождения. В настоящее время он в тяжёлом состоянии доставлен краевую клиническую больницу имени Владимирцева. Когда произошёл хлопок, на улице играли трое детей 8, 7 и 3 лет, их посекло осколками стёкол, которые выбило взрывной волной, — рассказали в комитете по делам ГО и ЧС правительства Хабаровского края.
Напомним, что взрыв газа произошёл в четырёхэтажном доме по улице Пионерской в селе Тополево. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:55. На место оперативно отправились пожарные, которые уже в 14:25 локализовали пожар, а в 14:54 полностью ликвидировали. В результате пожара также пострадало четыре смежных балкона.