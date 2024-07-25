Трое детей пострадали при взрыве газа в пригороде Хабаровска

Напомним, что взрыв газа произошёл в четырёхэтажном доме по улице Пионерской в селе Тополево. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:55. На место оперативно отправились пожарные, которые уже в 14:25 локализовали пожар, а в 14:54 полностью ликвидировали. В результате пожара также пострадало четыре смежных балкона.