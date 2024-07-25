Мужчина погиб при пожаре в Минском районе

Как рассказали в МЧС, 25 июля в 00.35 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Карасевщина Минского района. Известно, что дом принадлежит пенсионерке 1942 года рождения. На месте пожара был обнаружен погибший сын хозяйки дома, мужчина 1965 года рождения.