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Мужчина погиб при пожаре в Минском районе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в МЧС, 25 июля в 00.35 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Карасевщина Минского района. Известно, что дом принадлежит пенсионерке 1942 года рождения. На месте пожара был обнаружен погибший сын хозяйки дома, мужчина 1965 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Кроме того, 24 июля в 19.00 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 27 июня на пожаре в комнате общежития в Бресте, скончалась женщина 1962 года рождения. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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