Во Владивостоке завели уголовное дело на девушку, избившую ребенка в общественном месте. Первомайский районный суд избрал гражданке меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.
В июле подозреваемая находилась на площадке около дома по улице Добровольского во Владивостоке. Там она нанесла телесные повреждения несовершеннолетнему, в результате чего он получил ушиб мягких тканей теменной области и ссадины.
Постановлением Первомайского районного суда Владивостока девушке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти).
Напомним, очередного приморца, решившего «помахать» своим пневматическим пистолетом, задержали полицейские. Инцидент произошел на авторынке в Находке. Мужчина произвел выстрел в спину 14-летнего подростка. Материал передан в следственные органы СК России для принятия процессуального решения.