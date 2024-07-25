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В Башкирии водитель мотоцикла погубил своего пассажира

В Башкирии водитель мотоцикла погубил своего пассажира.

Источник: ГАИ РБ

Сотрудники госавтоинспекции Кугарчинского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в полночь на ул. Худайбердина в селе Юмагузино. По предварительным данным, 29-летний житель города Салавата, управляя мотоциклом Irbis без мотошлема, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Его 27-летний пассажир скончался через час после ДТП в медучреждении. Сам водитель спортинвентаря доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз, сообщили в региональной госавтоинспекции.