В Башкирии водитель мотоцикла погубил своего пассажира.

Сотрудники госавтоинспекции Кугарчинского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в полночь на ул. Худайбердина в селе Юмагузино. По предварительным данным, 29-летний житель города Салавата, управляя мотоциклом Irbis без мотошлема, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Его 27-летний пассажир скончался через час после ДТП в медучреждении. Сам водитель спортинвентаря доставлен в больницу.