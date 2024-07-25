Минчанин создал финансовую пирамиду, обманув 32 юрлица и 4 физлица на 200 тысяч. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
В материалах дела сказано, что 39-летний обвиняемый, выступая от имени представляемых им юридических лиц, создал хозяйственную деятельность по принципу «финансовой пирамиды». Отмечается, что он искал клиентов в интернете, в том числе пуликуя информацию рекламного характера.
«Для противоправных целей он также использовал информационную систему “Тендеры” на сайте www.icetrade.by», — отметили в пресс-службе.
Сказано, что фигурант умышленно говорил потенциальным клиентам заведомо ложные данные о возможности исполнить взятые им на себя договорные обязательства. В действительности он не собирался этого делать. Кроме того, у него не было для этого реальной возможности. В прокуратуре добавили, что минчанин склонял потерпевших к заключению договоров на условиях полной или же частичной предоплаты.
Сообщается, что поступившими деньгами он распоряжался по собственному усмотрению, в том числе использовал их на погашение имевшихся задолженностей, а также на получение личного дохода. За три года житель Минска мошенническим путем завладел средствами 32 юридических лиц и четырех физических лиц на сумму более 200 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд уголовное дело в завладении имуществом путем обмана в особо крупном размере.