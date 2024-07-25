Минчанин создал финансовую пирамиду, обманув 32 юрлица и 4 физлица на 200 тысяч

Сказано, что фигурант умышленно говорил потенциальным клиентам заведомо ложные данные о возможности исполнить взятые им на себя договорные обязательства. В действительности он не собирался этого делать. Кроме того, у него не было для этого реальной возможности. В прокуратуре добавили, что минчанин склонял потерпевших к заключению договоров на условиях полной или же частичной предоплаты.