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Тело молодого человека выловили из Байкала в Слюдянке

Следователи СК работает на месте.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях города Слюдянка Иркутской области появилась информация, что на акватории озера Байкал было найдено тело. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона следователи уже работают на месте обнаружения, скончавшегося молодого человека.

— Следователи работают. Выясняют обстоятельства произошедшего, — поделились правоохранители.

Что делал сибиряк на акватории водоема, пока неизвестно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что незаконная рубка деревьев в Киренском районе, под прикрытием ликвидации последствий ветровала, нанесла ущерб лесному фонду Приангарья. Сумма составила более 60 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.