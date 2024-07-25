Тело молодого человека выловили из Байкала в Слюдянке

В социальных сетях города Слюдянка Иркутской области появилась информация, что на акватории озера Байкал было найдено тело. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона следователи уже работают на месте обнаружения, скончавшегося молодого человека.
— Следователи работают. Выясняют обстоятельства произошедшего, — поделились правоохранители.
Что делал сибиряк на акватории водоема, пока неизвестно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что незаконная рубка деревьев в Киренском районе, под прикрытием ликвидации последствий ветровала, нанесла ущерб лесному фонду Приангарья. Сумма составила более 60 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.