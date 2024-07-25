В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа

В четверг в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском произошел, предположительно, взрыв газа. В комитете по гражданской защите правительства региона РИА Новости сообщили, что пострадал один мужчина — владелец квартиры, а также трое детей, которые гуляли рядом, — их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке. Здание не разрушилось, перекрытия целы. Выгорела одна квартира и четыре балкона, сообщали в ГУМЧС.