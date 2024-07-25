В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
В четверг в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском произошел, предположительно, взрыв газа. В комитете по гражданской защите правительства региона РИА Новости сообщили, что пострадал один мужчина — владелец квартиры, а также трое детей, которые гуляли рядом, — их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке. Здание не разрушилось, перекрытия целы. Выгорела одна квартира и четыре балкона, сообщали в ГУМЧС.
«В краевую клиническую больницу имени Владимирцева в результате происшествия поступил мужчина старше 60 лет с глубокими ожогами (II-III степени) 90% поверхности тела. Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации, проводится интенсивная терапия», — сказал собеседник.
Он отметил, что также в больницу поступил трехлетний ребенок, он получил ушибы в результате падения. Врачи осмотрели пациента, травм не диагностировано, в стационарном лечении ребенок не нуждается.
В минздраве уточнили, что информацией о еще двух детях не располагают.
В краевом СУСК РИА Новости добавили, что следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.