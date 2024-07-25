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Лукашенко направил соболезнования Эфиопии в связи с жертвами после схода оползня

Лукашенко выразил соболезнования президенту Эфиопии из-за жертв после схода оползня.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля, в среду, направил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с большим числом жертв после схода оползня. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о большом числе жертв, а также о разрушении жилья, повреждениям инфраструктуры по причине схода разрушительного оползня в районе Гезе-Гофа.

Глава государства акцентировал внимание на том, что особенно больно, что в результате случившегося больше всего пострадали социально уязвимые граждане: дети, женщины, люди старшего возраста. От имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшим. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также быстрой ликвидации последствий оползня, возвращения к привычному укладу жизни.

Как пишет ТАСС, 229 человек погибли в результате схода оползня на юге Эфиопии 22 июля. Сказано, что сейчас в стране разгар сезона дождей. Он продлится до середины сентября. Постоянные осадки иногда провоцируют оползни в некоторых частях Эфиопии.

Лукашенко Александр