Лукашенко направил соболезнования Эфиопии в связи с жертвами после схода оползня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля, в среду, направил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с большим числом жертв после схода оползня. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о большом числе жертв, а также о разрушении жилья, повреждениям инфраструктуры по причине схода разрушительного оползня в районе Гезе-Гофа.
Глава государства акцентировал внимание на том, что особенно больно, что в результате случившегося больше всего пострадали социально уязвимые граждане: дети, женщины, люди старшего возраста. От имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшим. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также быстрой ликвидации последствий оползня, возвращения к привычному укладу жизни.
Как пишет ТАСС, 229 человек погибли в результате схода оползня на юге Эфиопии 22 июля. Сказано, что сейчас в стране разгар сезона дождей. Он продлится до середины сентября. Постоянные осадки иногда провоцируют оползни в некоторых частях Эфиопии.