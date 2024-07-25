Лукашенко направил соболезнования Эфиопии в связи с жертвами после схода оползня

Глава государства акцентировал внимание на том, что особенно больно, что в результате случившегося больше всего пострадали социально уязвимые граждане: дети, женщины, люди старшего возраста. От имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшим. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также быстрой ликвидации последствий оползня, возвращения к привычному укладу жизни.