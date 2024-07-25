Водитель японской «Короны» погиб в ДТП в Нижнеилимском районе

Вылет на встречку закончился смертью для одного из участников дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области 25-летний парень, управляя «Toyota Corona», двигался в сторону Усть-Кута.
— Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Toyota Fortuner». Водитель седана от полученных травм скончался на месте ДТП, — поделились инспекторы.
В салоне внедорожника находились двое, один из пассажиров несовершеннолетний. Потребовалась госпитализация и их транспортировали в ближайшее медицинское учреждение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Ленд Крузера» насмерть сбил пешехода в Саянске. Мужчина переходил дорогу в темной одежде без светоотражателей и водитель его не заметил вовремя.