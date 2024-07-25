Водитель японской «Короны» погиб в ДТП в Нижнеилимском районе

Вылет на встречку закончился смертью для одного из участников дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области 25-летний парень, управляя «Toyota Corona», двигался в сторону Усть-Кута.