Водитель автокрана в Башкирии насмерть сбил пенсионерку, не заметив ее на дороге

Сегодня, 25 июля, утро на улице Коммунистической в селе Месягутово Дуванского района на регулируемом пешеходном переходе погибла 75-летняя местная жительница. Ее сбил 47-летний водитель крана «Урал».
Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Очевидцы трагедии рассказали, что на момент аварии светофор был не исправен из-за удара молнией.
Сам водитель пояснил, что не увидел пешехода на проезжей части из-за стрелы крана.