Астанчане не поделили дорогу и сели на пять суток

«Постановлением суда оба правонарушителя признаны виновными по ч.1 ст. 434 КоАП, с назначением административного ареста сроком на пять суток каждому», — говорится в сообщении.
Мужчины за рулем не поделили дорогу, затем остановились и подрались. В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям они не отрицали свою вину.
Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются материалами дела, протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции и видеозаписью с места происшествия.