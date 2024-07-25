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Астанчане не поделили дорогу и сели на пять суток

Астана. 25 июля. КазТАГ — Жителей Астаны арестовали за хулиганство на дороге, сообщает пресс-служба столичного суда.

Источник: Getty Images

«Постановлением суда оба правонарушителя признаны виновными по ч.1 ст. 434 КоАП, с назначением административного ареста сроком на пять суток каждому», — говорится в сообщении.

Мужчины за рулем не поделили дорогу, затем остановились и подрались. В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям они не отрицали свою вину.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются материалами дела, протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции и видеозаписью с места происшествия.