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Прокуратура подключилась к ситуации с рухнувшим лифтом в воронежском ЖК

Надзорное ведомство оценит действия должностных лиц.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского района Воронежа организовала проверку исполнения жилищного законодательства после сообщений о рухнувшем в шахту лифте в ЖК «Европейский». Инцидент случился 24 июля в доме на улице Станкевича. Об этом проинформировали в надзорном ведомстве.

Напомним, жители дома опубликовали запись с камеры видеонаблюдения‎. Пострадавших в результате происшествия нет. Но на кадрах видно, что за несколько секунд до падения лифта из него вышел мужчина-курьер. Горожане сообщили, что они отправляли заявки с жалобами в свою управляющую компанию, но безуспешно.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили в прокуратуре.

Ранее СК начал процессуальную проверку на предмет наличия признаков преступления. Ее ход также взят на контроль надзорным ведомством.

Прокуратура