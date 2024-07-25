Прокуратура подключилась к ситуации с рухнувшим лифтом в воронежском ЖК

Прокуратура Ленинского района Воронежа организовала проверку исполнения жилищного законодательства после сообщений о рухнувшем в шахту лифте в ЖК «Европейский». Инцидент случился 24 июля в доме на улице Станкевича. Об этом проинформировали в надзорном ведомстве.
Напомним, жители дома опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. Пострадавших в результате происшествия нет. Но на кадрах видно, что за несколько секунд до падения лифта из него вышел мужчина-курьер. Горожане сообщили, что они отправляли заявки с жалобами в свою управляющую компанию, но безуспешно.
— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили в прокуратуре.
Ранее СК начал процессуальную проверку на предмет наличия признаков преступления. Ее ход также взят на контроль надзорным ведомством.