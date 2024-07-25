Прокуратура подключилась к ситуации с рухнувшим лифтом в воронежском ЖК

Напомним, жители дома опубликовали запись с камеры видеонаблюдения‎. Пострадавших в результате происшествия нет. Но на кадрах видно, что за несколько секунд до падения лифта из него вышел мужчина-курьер. Горожане сообщили, что они отправляли заявки с жалобами в свою управляющую компанию, но безуспешно.