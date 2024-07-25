В Красноярске судят главного инженера «Татышев-парка»

В прокуратуре напомнили, что в 2021 году администрация парка заключила договор с ООО «Крастехспец» об аренде пляжно-развлекательного комплекса. В октябре 2021 года начались строительные работы на участке. Позже выяснилось, что на участке находится объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».