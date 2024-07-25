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В Красноярске судят главного инженера «Татышев-парка»

Он допустил работы на острове Татышев, которые привели к разрушению объекта культурного наследия.

В Красноярске начались судебные слушания по делу в отношении главного инженера МАУ «Татышев-парка». Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что в 2021 году администрация парка заключила договор с ООО «Крастехспец» об аренде пляжно-развлекательного комплекса. В октябре 2021 года начались строительные работы на участке. Позже выяснилось, что на участке находится объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».

Главный инженер парка знал, что дальнейшие работы могут привести к повреждению памятника культуры, но продолжил строительство, нарушив федеральный закон. В итоге часть объекта площадью 10,1 кв. метра была разрушена.

Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 243.1 УК РФ.

Слушания проходят в Советском районном суде.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске состоится суд над подругой криминального авторитета Ярослава Малиновского, которая также проходит по уголовному делу о повреждении объекта культурного наследия на острове Татышев.