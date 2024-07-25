В Минске ОМОН задержал 53-летнего мужчину за растление двух племянниц

Как оказалось, фигурант в течении нескольких лет совершал преступления сексуального характера в отношении двух малолетних племянниц. Мужчину задержали сотрудники наркоконтроля при поддержке ОМОНа.
Пострадавшие девочки рассказали о случившемся школьному учителю. Мать девочек, как говорится в сообщении ведомства, «догадывалась о происходящем и пыталась самостоятельно образумить брата своего супруга, однако он все отрицал».
В милицию женщина обратилась, когда об этом узнали в учреждении образования.
Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.