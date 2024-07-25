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В Минске ОМОН задержал 53-летнего мужчину за растление двух племянниц

53-летнего минчанина задержали при силовой поддержке ОМОНа за растление двух малолетних племянниц. Мужчина не имел своей семьи, проживал с матерью. Девочек домогался, когда они оставались ночевать у бабушки. Об этом деле рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси.

Источник: Смартпресс

Как оказалось, фигурант в течении нескольких лет совершал преступления сексуального характера в отношении двух малолетних племянниц. Мужчину задержали сотрудники наркоконтроля при поддержке ОМОНа.

Пострадавшие девочки рассказали о случившемся школьному учителю. Мать девочек, как говорится в сообщении ведомства, «догадывалась о происходящем и пыталась самостоятельно образумить брата своего супруга, однако он все отрицал».

В милицию женщина обратилась, когда об этом узнали в учреждении образования.

Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.