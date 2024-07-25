В Минске ОМОН задержал 53-летнего мужчину за растление двух племянниц

53-летнего минчанина задержали при силовой поддержке ОМОНа за растление двух малолетних племянниц. Мужчина не имел своей семьи, проживал с матерью. Девочек домогался, когда они оставались ночевать у бабушки. Об этом деле рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси.