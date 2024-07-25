TRT Haber узнал маршрут подрывника из Москвы

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В тот же день турецкая полиция сообщила о задержании Серебрякова. В России его заочно арестовалм и объявили в международный розыск. Brief сообщал, что в ближайшее время его переправят в Россию самолетом Бодрум — Москва.