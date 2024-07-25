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В Воронеже хулиганы ночью запустили салют с многоэтажки и повредили козырек подъезда

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях.

В Воронеже на улице Миронова неизвестные запустили фейерверк с крыши дома и повредили козырек подъезда. Никто не пострадал. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях в среду, 24 июля. Судя по записи инцидент случился в ночь на вторник, 23 июля, около 1:00. На кадрах видно, летящий салют, яркую вспышку и сработавшие сигнализации автомобилей.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД. Это не первый случай повреждения имущества из-за салюта.

РИА «Воронеж» рассказывало о намеренной расправе с помощью фейерверка. В июне 28-летний горожанин поджег с помощью пиротехнического изделия автомобиль ВАЗ-2101, который, как он посчитал, был неправильно припаркован. Фейерверк мужчина подсунул в салон авто — дверь «копейки» не была заперта.

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