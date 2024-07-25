В Воронеже хулиганы ночью запустили салют с многоэтажки и повредили козырек подъезда

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД. Это не первый случай повреждения имущества из-за салюта.



РИА «Воронеж» рассказывало о намеренной расправе с помощью фейерверка. В июне 28-летний горожанин поджег с помощью пиротехнического изделия автомобиль ВАЗ-2101, который, как он посчитал, был неправильно припаркован. Фейерверк мужчина подсунул в салон авто — дверь «копейки» не была заперта.