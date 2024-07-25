Раскрыты подробности взрыва в доме под Хабаровском, где чуть не погиб жилец

Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл 25 июля в 13:57 по местному времени. В четырёхэтажном доме по улице Пионерской взорвался газовый баллон, который хранился в квартире на втором этаже. Взрыв был таким сильным, что повлёк за собой мощный пожар и, по данным соцсетей, повредил стёкла в соседних домах.
«Звенья газодымозащитной службы проверили помещения на наличие людей — никого не обнаружено. В это же время огнеборцы проложили магистральную линию и приступили к тушению огня. В 14:25 пожар был локализован, в 14:53 дана полная ликвидация», — рассказали в ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Четыре балкона оказались повреждены, а квартира, где взорвался баллон, сгорела полностью. Её хозяина увезли в больницу до приезда пожарных. Всего в тушении участвовало 32 человека и 9 единиц техники.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Аксаментов. Ведётся установление обстоятельств произошедшего.
«Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности организации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировала страший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик.