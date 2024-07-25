Раскрыты подробности взрыва в доме под Хабаровском, где чуть не погиб жилец

Инцидент произошёл 25 июля в 13:57 по местному времени. В четырёхэтажном доме по улице Пионерской взорвался газовый баллон, который хранился в квартире на втором этаже. Взрыв был таким сильным, что повлёк за собой мощный пожар и, по данным соцсетей, повредил стёкла в соседних домах.