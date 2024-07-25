Минздрав Пермского края сообщил о состоянии пострадавшего в огне ребёнка

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Прикамье вечером 24 июля. Пожар произошёл в квартире на улице Ленина. На месте пожарные обнаружили загоревшуюся мебель. До прибытия огнеборцев пожар был ликвидирован. На происшествии пострадал двухлетний ребёнок. Уточнялось, что он был доставлен с ожогами в больницу.