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Минздрав Пермского края сообщил о состоянии пострадавшего в огне ребёнка

После инцидента двухлетний ребёнок был доставлен в больницу.

Минздрав Пермского края рассказал сайту perm.aif.ru о состоянии двухлетнего ребёнка, который пострадал во время пожара в Нытве.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Прикамье вечером 24 июля. Пожар произошёл в квартире на улице Ленина. На месте пожарные обнаружили загоревшуюся мебель. До прибытия огнеборцев пожар был ликвидирован. На происшествии пострадал двухлетний ребёнок. Уточнялось, что он был доставлен с ожогами в больницу.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о пострадавшем в Министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве подтвердили, что ребёнок был госпитализирован. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

пожары