Минздрав Пермского края сообщил о состоянии пострадавшего в огне ребёнка

Минздрав Пермского края рассказал сайту perm.aif.ru о состоянии двухлетнего ребёнка, который пострадал во время пожара в Нытве.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Прикамье вечером 24 июля. Пожар произошёл в квартире на улице Ленина. На месте пожарные обнаружили загоревшуюся мебель. До прибытия огнеборцев пожар был ликвидирован. На происшествии пострадал двухлетний ребёнок. Уточнялось, что он был доставлен с ожогами в больницу.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о пострадавшем в Министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве подтвердили, что ребёнок был госпитализирован. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.