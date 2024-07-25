С начала года жители Иркутской области перевели мошенникам более миллиарда

С начала этого года аферисты похитили у жителей Приангарья более 1,1 миллиарда рублей. В Иркутске прошла конференция, которую посвятили вопросам безопасности в Интернете и способам возвращения денег, отправленных на счет преступников. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Иркутской области.