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Pixies анонсировали новый альбом The Night the Zombies Came

Культовый альтернативный рок-коллектив Pixies представит девятый альбом The Night the Zombies Came. Релиз намечен на 25 октября на лейбле BMG. Это первый альбом с новой басисткой Эммой Ричардсон. Ранее коллектив покинула участница Паз Леншантин.

Источник: Звук

Культовый альтернативный рок-коллектив Pixies представит девятый альбом The Night the Zombies Came. Релиз намечен на 25 октября на лейбле BMG. Это первый альбом с новой басисткой Эммой Ричардсон. Ранее коллектив покинула участница Паз Леншантин.

Продюсером записи выступил Том Далгети, который работал с группой над предыдущими тремя альбомами, сообщает Pitchfork. Всего на The Night the Zombies Came будет 13 песен. Выпущенные ранее синглы You’re So Impatient и Que Sera, Sera также войдут в пластинку.

Вместе с анонсом Pixies представили сингл Chicken.

Ранее стало известно, что Ник Кейв и группа The Bad Seeds представили трек Long Dark Night.