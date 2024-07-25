Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*

«Абдикалыков М. П., находясь в парке культуры и отдыха “Красногвардейские пруды”, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — сказано в документе.
Отмечается, что Абдикалыков, работающий дворником в ГБУ «Жилищник», вину признал, при этом пояснил, что «спал около пруда в парке».
«Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — такое решение, согласно документу, приняла судья.
Суд также арестовал на 15 суток второго привлекаемого к административной ответственности по фамилии Антонов. Он признал вину и в свою защиту пояснил, что «оказывал помощь мужчине».
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.