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Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Абдикалыков М. П., находясь в парке культуры и отдыха “Красногвардейские пруды”, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — сказано в документе.

Отмечается, что Абдикалыков, работающий дворником в ГБУ «Жилищник», вину признал, при этом пояснил, что «спал около пруда в парке».

«Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — такое решение, согласно документу, приняла судья.

Суд также арестовал на 15 суток второго привлекаемого к административной ответственности по фамилии Антонов. Он признал вину и в свою защиту пояснил, что «оказывал помощь мужчине».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.