Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.