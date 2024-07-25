«Свыше 130 км/час»: суд огласил окончательный приговор жителю Челябинска, по вине которого омич заживо сгорел в своей машине

Омская прокуратура затребовала более жесткий приговор жителю Челябинской области за нетрезвое воззрение, которое повлекло смерть человека. В 2023 году челябинец на полной скорости влетел в «Ладу», после чего та загорелась.
В ноябре 2023 года 51-летнего челябинца признали виновным в пьяном вождении, которое повлекло за собой смерть человека. Тогда суд установил, что 24 июня того же года мужчина в нетрезвом виде ехал на «Хонде Одиссей» и на перекрестке с дорогой, которая вела в микрорайон «Входной», на скорости 130−147 км/час врезался в «Ладу 212140».
В результате ДТП «Лада» сгорела вместе в водителем на месте. Свою вину в совершении преступления челябинец признал полностью.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев колонии с лишением прав на срок 3 года. Инстанция также удовлетворила иск потерпевших и взыскала с мужчины 4,5 млн рублей морального вреда.
Прокурор не согласился с приговором суда, посчитав его слишком мягким. Гособвинение подало апелляцию.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда согласилась с мнением прокурора и назначила виновному 7 лет лишения свободы.