«Свыше 130 км/час»: суд огласил окончательный приговор жителю Челябинска, по вине которого омич заживо сгорел в своей машине

В ноябре 2023 года 51-летнего челябинца признали виновным в пьяном вождении, которое повлекло за собой смерть человека. Тогда суд установил, что 24 июня того же года мужчина в нетрезвом виде ехал на «Хонде Одиссей» и на перекрестке с дорогой, которая вела в микрорайон «Входной», на скорости 130−147 км/час врезался в «Ладу 212140».