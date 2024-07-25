Обвиняемый в убийстве сотрудницы банка на Уралмаше признал вину

В Екатеринбурге начался суд над 38-летним Сергеем Зуевым. По версии следствия, мужчина на глазах у прохожих прямо на улице субботним днем зарезал свою бывшую возлюбленную.
Шокирующее убийство произошло 18 мая на Уралмаше, возле отделения банка на улице Победы, где работала убитая 30-летняя Анна Кашина. Мужчина пришел к банку и вызвал ее на разговор. Беседа бывших сожителей была напряженной — Анна попыталась уйти.
Сергей, когда Анна пыталась оттолкнуть его, достал нож и несколько раз ударил им свою жертву. Жестокая расправа попала на запись камеры видеонаблюдения. На нем видно, как Сергей убегает с места преступления, оставляя Анну умирать на асфальте.
Интересно, что скрываться убийца решил… в церкви. Дойти до нее Сергей не успел и был задержан сотрудниками ППСП во дворе дома на той же улице. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следствие установило, что в момент совершения преступления Сергей Зуев находился под воздействием наркотиков.
Пара встречалась около десяти лет, но расписаны они не были. За это время у Сергея и Анны родилась дочь, сейчас ей девять лет. Друзья Анны рассказывали, что Сергей был для нее первой любовью. За полтора года до убийства Анна Кашина ушла от Сергея, так как он часто поднимал на нее руку, последней каплей стало то, что он сломал ей нос.
С разрывом отношений Сергей смириться не смог, поэтому спокойной жизни бывшей он не давал. Анну экс-бойфренд преследовал, угрожал и даже спланировал расправу над ней. Чтобы избежать встреч с Сергеем, ей приходилось отслеживать его по геолокации. К сожалению, мужчина знал, где живет и работает его бывшая возлюбленная, поэтому выследить женщину для него не составило труда.
У 38-летнего Зуева за плечами имеется криминальное прошлое. Дважды был судим за грабежи и один раз — за мошенничество. В последний раз он вышел из колонии в августе 2007 года. После убийства он находился под стражей.
Первый процесс по делу Сергея Зуева прошел 25 июля в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В момент, когда подсудимого ввели в зал суда, Зуева спросили, признает ли он вину. Отвечать на этот вопрос он не стал.
На суд Сергей Зуев пришел в черной толстовке с надетым капюшоном, лицо скрывала медицинская маска. Подсудимый пытался отворачиваться от объективов журналистов.
Во время начала процесса выяснилось, что Сергей Зуев признает вину в убийстве в полном объеме. Об этом он сказал, отвечая на вопросы судьи.