Обвиняемый в убийстве сотрудницы банка на Уралмаше признал вину

Пара встречалась около десяти лет, но расписаны они не были. За это время у Сергея и Анны родилась дочь, сейчас ей девять лет. Друзья Анны рассказывали, что Сергей был для нее первой любовью. За полтора года до убийства Анна Кашина ушла от Сергея, так как он часто поднимал на нее руку, последней каплей стало то, что он сломал ей нос.