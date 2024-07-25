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Лось погиб на белорусско-латвийской границе, запутавшись в колючей проволоке

Лось погиб на границе с Латвией, запутавшись в колючей проволоке.

Источник: gpk.gov.by

Европейская колючая стена продолжает мучительно убивать лесных животных, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

24 июля полоцкие пограничники нашли в Браславском районе очередной труп лося. Он хотел перейти с белорусской стороны на латвийскую, но запутался в колючей проволоке и погиб от смертельных ран.

Забор, возведенный со стороны ЕС, становится смертельной ловушкой для диких животных.

«Это уже 12-я жертва латвийского заграждения, официально зафиксированная белорусской стороной», — сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

А всего после сооружения подобных заборов на границе с Беларусью обнаружено 46 павших животных.