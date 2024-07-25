Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель задавил 8 овец

В Башкирии водитель задавил 8 овец.

Источник: Башинформ

В Салаватском районе водитель задавил восемь овец. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 24 июля. 38-летний местный житель за рулем «Лады Гранты», двигаясь по автодороге Кропачево — Месягутово — Ачит, сбил стадо овец. Животные внезапно выбежали на дорогу.

В ДТП автомобиль получил механические повреждения, погибли восемь голов домашнего скота.

«Известно, что животные находились на свободном выпасе, без присмотра. Владельцев устанавливает полиция. По факту произошедшего начато разбирательство», — прокомментировали информагентству в ГАИ РБ.