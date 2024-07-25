В Башкирии водитель задавил 8 овец.

В Салаватском районе водитель задавил восемь овец. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 24 июля. 38-летний местный житель за рулем «Лады Гранты», двигаясь по автодороге Кропачево — Месягутово — Ачит, сбил стадо овец. Животные внезапно выбежали на дорогу.
В ДТП автомобиль получил механические повреждения, погибли восемь голов домашнего скота.
«Известно, что животные находились на свободном выпасе, без присмотра. Владельцев устанавливает полиция. По факту произошедшего начато разбирательство», — прокомментировали информагентству в ГАИ РБ.