Осужден руководитель отдела в МЧС по Павлодарской области

В этой связи по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области, внесенному в порядке ст. 200 УПК, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.