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Криминального авторитета из Минусинска осудили на 13 лет

В Красноярске суд присяжных единогласно признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии Олега Сухачева.

По данным региональной прокуратуры, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Правоохранители прозвали Сухачева «генералом воровского мира». Его короновали в столице криминальные лидеры. Затем уже он подтверждал «бандитские статусы» преступников, назначал их на «должности», решал конфликты, следил за соблюдением «воровских» законов. Вся его «власть» держалась на авторитете.

В 2019 году, когда ввели ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, Сухачев не отрекся от статуса, а «воровские сходки» проходили уже по видеосвязи.

Сначала авторитет по прозвищу Сухач оказался в колонии в Саратовской области, где подтвердил статус «вора в законе» одному из арестованных. О «церемонии» он распространил «прогон» — письмо.

Через полгода он попал в Минусинскую тюрьму. Там он объявил об изгнании авторитета по прозвищу «Кабарда». Позже он торжественно присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» двум своим приятелям.

Но на суде в Красноярском крае Сухачев заявил, что не авторитет и чужое не похищал. Но гособвинение предъявило доказательство, которое не оставило присяжным сомнения в том, что мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии.

Теперь он отправится отбывать наказание в исправительную колонию особого режима сроком на 13 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.