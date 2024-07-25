Криминального авторитета из Минусинска осудили на 13 лет

По данным региональной прокуратуры, его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Правоохранители прозвали Сухачева «генералом воровского мира». Его короновали в столице криминальные лидеры. Затем уже он подтверждал «бандитские статусы» преступников, назначал их на «должности», решал конфликты, следил за соблюдением «воровских» законов. Вся его «власть» держалась на авторитете.
В 2019 году, когда ввели ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, Сухачев не отрекся от статуса, а «воровские сходки» проходили уже по видеосвязи.
Сначала авторитет по прозвищу Сухач оказался в колонии в Саратовской области, где подтвердил статус «вора в законе» одному из арестованных. О «церемонии» он распространил «прогон» — письмо.
Через полгода он попал в Минусинскую тюрьму. Там он объявил об изгнании авторитета по прозвищу «Кабарда». Позже он торжественно присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» двум своим приятелям.
Но на суде в Красноярском крае Сухачев заявил, что не авторитет и чужое не похищал. Но гособвинение предъявило доказательство, которое не оставило присяжным сомнения в том, что мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии.
Теперь он отправится отбывать наказание в исправительную колонию особого режима сроком на 13 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.