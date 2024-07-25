В ДТП пострадала мать с 17-летним сыном в Усольском районе

Из-за нарушений правил обгона произошло ДТП в Усольском районе. Вечером 24 июля возле поселка Мишелевка перевернулся кроссовер, внутри которого находилась 36-летняя женщина и ее 17-летний сын. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— Выясняя обстоятельства аварии и просмотрев запись видеорегистратора очевидца ДТП, инспекторы установили, что женщина-водитель автомобиля «Honda CR-V,», не убедившись в безопасности обгона попутно следовавшего грузовика, стала выезжать на соседнюю полосу встречного автомобиля, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Чтобы избежать столкновенья женщина резко вывернула руль, потеряв контроль над машиной. После чего автомобиль перевернулся. Мать с сыном из-за полученных травм отправили в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина увидела на кладбище медведицу и двух медвежат на кладбище в Братском районе.
Напомним, как писал KP.RU, россияне будут отдыхать восемь дней на майских праздниках в 2025 году.