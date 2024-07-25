В ДТП пострадала мать с 17-летним сыном в Усольском районе

Из-за нарушений правил обгона произошло ДТП в Усольском районе. Вечером 24 июля возле поселка Мишелевка перевернулся кроссовер, внутри которого находилась 36-летняя женщина и ее 17-летний сын. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.