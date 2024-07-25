У жертвы есть 2 дня. Эксперт раскрыл, как вернуть отданные мошенникам деньги

Иногда мошенники действуют с помощью «дропперов» — курьеров, которые забирают у обманутой жертвы наличные, а после отсылают полученные средства заказчикам. «Дроппером» или «дропом» человек может стать даже без его ведома. Его могут нанять на подработку, где он якобы будет собирать с людей плату за какие-нибудь услуги, на самом же деле, деньги будут идти аферистам, а он станет их невольным пособником. «Видов мошенничества очень много, но все они сводятся к тому, чтобы заставить человека перевести аферистам деньги или сообщить им свои персональные данные, настоящие сотрудники банков так никогда не делают, — объяснил Игорь Коржук. — Поэтому и средство от всех напастей одно — нужно мыслить критически. Конечно, и законы принимаются, и мошеннические сайты блокируются, но ответственность всё равно каждый несёт за себя сам. Поэтому мы активно работаем со СМИ, социальными проектами, продвигаем финансовую грамотность, ведь самый большой враг для мошенников — наше умение обдумывать и проверять информацию».