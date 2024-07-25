У жертвы есть 2 дня. Эксперт раскрыл, как вернуть отданные мошенникам деньги

25 июля по всей России вступил в силу закон, позволяющий гражданам возвращать деньги, которые они перевели мошенникам. При каких условиях это можно сделать? Как защитить себя и своих близких от аферистов? Читайте на irk.aif.ru.
Вернуть средства.
Мошенники приносят много проблем как отдельным людям, так и экономике в целом: с начала 2024 года они обманули жителей Иркутской области более чем на миллиард и 100 миллионов рублей. Один из последних случаев — научный сотрудник из Иркутска, которому преступник позвонил, представившись директором института, и рассказал о проверке правоохранительные органов, перевёл мошенникам 28 млн рублей.
Теперь, с 25 июля, в большинстве случаев отправленные средства можно будет вернуть.
«Есть специальный реестр, база данных, в которой хранится информация обо всех подозрительных счетах. “Чёрный список” обновляется ежедневно, как только отделы полиции или банки получают сведенья о новых случаях мошенничества. Методика пополнения реестра уже отработана, — рассказывает управляющий иркутского отделения Банка России Игорь Коржук. — С 25 июля при каждом переводе денег, банк будет обязан проверить, присутствует ли получатель в списке потенциальных мошенников или нет. Если его счёт там есть, то об этом банк должен будет сразу сообщить клиенту».С момента извещения у жертвы мошенников будет 2 дня на возврат своих денег, на этот срок транзакцию автоматически заморозят. Если за это время клиент не откажется от перевода или настоит на нём, то средства поступят аферистам, и сделать ничего уже будет нельзя.
Если же при переводе денег банк не сверится с «чёрным списком» или не уведомит клиента, что тот отправляет деньги аферистам, то организация должна будет вернуть пострадавшему утраченные им средства из своего кармана. На это у банка будет 30 дней.
Также возврат средств будет возможен в случае, если банковская карта, с которой сняли деньги, была утеряна, а пострадавший своевременно сообщил об этом. Тогда на компенсацию ущерба банк будет иметь уже 60 дней. На скорости транзакций нововведение сказаться не должно, ведь при переводе денег и так анализируется очень много информации. Современные технологии позволяют обрабатывать множество данных одновременно, так что замедлить работу банковских приложений ещё одна проверка сможет лишь незначительно.
Главное — мыслить критически!
«Особенно острой проблема мошенничества стала в последнее десятилетие. Что бы мы не делали, победить эту “эпидемию” не получается, — говорит начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко, — О новых способах обмана мы рассказываем постоянно, но люди, столкнувшись с хоть сколько-то изменившейся формулировкой, всё равно попадаются. Только за 2024 год полиция Иркутской области зафиксировала свыше 2,6 тысяч случаев мошенничества».
К слову, раскрыть такие преступления получается далеко не всегда, ведь чаще всего аферисты действуют из-за рубежа и через посредников — делают всё, чтобы их не достали. Кроме того, злоумышленники очень изобретательны. Они действуют по телефону, через соцсети, сайты знакомств, компьютерные игры, создают копии мобильных приложений и подделывают официальные извещения. Ещё и представиться могут кем угодно: от вашего начальника или родственника до специалиста по инвестициям. Так что определить, откуда в следующий раз придёт угроза, невозможно.
Иногда мошенники действуют с помощью «дропперов» — курьеров, которые забирают у обманутой жертвы наличные, а после отсылают полученные средства заказчикам. «Дроппером» или «дропом» человек может стать даже без его ведома. Его могут нанять на подработку, где он якобы будет собирать с людей плату за какие-нибудь услуги, на самом же деле, деньги будут идти аферистам, а он станет их невольным пособником. «Видов мошенничества очень много, но все они сводятся к тому, чтобы заставить человека перевести аферистам деньги или сообщить им свои персональные данные, настоящие сотрудники банков так никогда не делают, — объяснил Игорь Коржук. — Поэтому и средство от всех напастей одно — нужно мыслить критически. Конечно, и законы принимаются, и мошеннические сайты блокируются, но ответственность всё равно каждый несёт за себя сам. Поэтому мы активно работаем со СМИ, социальными проектами, продвигаем финансовую грамотность, ведь самый большой враг для мошенников — наше умение обдумывать и проверять информацию».