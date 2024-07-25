В семи округах Пермского края сообщили о гибели земляков в зоне СВО

В городах и поселках Пермского края 24 и 25 июля прошли церемонии прощания с погибшими в СВО на Украине земляками. Одна из них пройдет 26 июля. Горькие вести сообщили местные администрации округов Прикамья.
В Добрянском городском округе сообщили о гибели в зоне проведения СВО Зотева Вячеслава Васильевича. Он родился 10 марта 1994 года в деревне Залесная. В зоне СВО на Украине служил в составе группы захвата штурмовой роты по контракту с Минобороны РФ. Контракт заключил 21 августа 2023 года. Был тяжело ранен 6 ноября 2023 года, через несколько дней, 18 ноября, скончался в госпитале Красногорска. Прощание с земляком пройдет 26 июля в его родной деревне.
Жители Кудымкара 25 июля простились с погибшим в СВО земляком Нечаевым Денисом Васильевичем. Он родился поселке Беленькое Донецкой области 17 марта 1986 года. В декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ, погиб в мае 2024 года.
В Березниках 25 июля простились с погибшим в СВО при исполнении служебного долга земляком, рядовым Ахметовым Альбертом Айрадовичем. Прощание прошло в городском КДЦ.
Лысьва 25 июля попрощалась Ашихминым Александром Сергеевичем. Он отдал свою жизнь в зоне проведения СВО. Прощание состоялось в соборе Троицы Живоначальной.
Администрация Куединского муниципального округа сообщила о прощании 24 июля с погибшим 11 марта 2024 года в СВО разведчиком-пулеметчиком Лабердиным Сергеем Николаевичем.
В зоне СВО погиб 21-летний рядовой Даниил Безгодов из Перми. Прощание с погибшим бойцом пройдет 25 июля в его родном Верещагинском округе.
Житель Косинского округа Пермского края Щуков Александр Геннадьевич погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Прощание прошло в деревне Чазево 25 июля.
Администрации округов Пермского края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших земляков.