В семи округах Пермского края сообщили о гибели земляков в зоне СВО

В Добрянском городском округе сообщили о гибели в зоне проведения СВО Зотева Вячеслава Васильевича. Он родился 10 марта 1994 года в деревне Залесная. В зоне СВО на Украине служил в составе группы захвата штурмовой роты по контракту с Минобороны РФ. Контракт заключил 21 августа 2023 года. Был тяжело ранен 6 ноября 2023 года, через несколько дней, 18 ноября, скончался в госпитале Красногорска. Прощание с земляком пройдет 26 июля в его родной деревне.