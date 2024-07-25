Давал взятки ФСБ и воровал нефть: кто такой Сергей Сурков, которого самарские полицейские объявили в международный розыск

Только в Самаре отгремела история с оглашением приговора «оборотням из ФСБ» капитану Гудкову и подполковнику Горбунову, которые «крышевали» нефтяников и брали деньги с бизнесменов за общее покровительство, как силовики начали задерживать тех самых взяткодателей. Одним из них оказался самарский борец и бизнесмен Сергей Сурков. Он был объявлен в международный розыск, а на днях мужчину задержали в аэропорту в Дубае при попытке покинуть Объединенные Арабские Эмираты. «КП-Самара» выяснила, кто такой Сергей Сурков и почему он так привлек внимание Интерпола.
Кто такой Сергей Сурков
35-летний Сергей Сурков родом из Тюменской области. Активно занимался борьбой. В Самаре его знают как руководителя компании «Еврофинанс» и фактического владельца сети газозаправочных станций. В поле зрения силовиков борец попал еще несколько лет назад по подозрению в незаконном обналичивании денег, но тогда он избежал уголовной ответственности.
Прятался в Дубае
Позже стартовало громкое разбирательство по делу о чекистах-взяточниках. Когда капитан Гудков начал давать показания (стал «сдавать» всех причастных — прим. ред.), Сергей Сурков спешно покинул страну.
Нашли самарца в ОАЭ. Появилась оперативная информация, что находящийся в международном розыске Сурков, был замечен в аэропорту в Дубае. Как оказалось, он пытался вновь податься в бега. Однако местные полицейские задержали подозреваемого.
Пока неясно, в чем подозревают спортсмена
Пока непонятно, в чем именно подозревают бизнесмена. Есть версия, что он может быть связан с делом чекистов-взяточников Горбунова и Гудкова. Сурков мог передать сотрудникам ФСБ 2 млн рублей за общее покровительство своего нефтяного бизнеса. Собственно, за такие действия в конце июня силовикам-оборотням и вынесли приговор. Также есть информация, что Сергей Сурков может быть причастен к незаконному сбыту углеводородов.
По некоторым данным, задержанный в Дубае Сурков придерживается радикального ислама и поддерживает тесную связь с членами этнических ОПГ. Это тоже может быть веской причиной для объявления человека в международный розыск.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции самарского бизнесмена в Россию. Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.