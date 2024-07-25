Давал взятки ФСБ и воровал нефть: кто такой Сергей Сурков, которого самарские полицейские объявили в международный розыск

Только в Самаре отгремела история с оглашением приговора «оборотням из ФСБ» капитану Гудкову и подполковнику Горбунову, которые «крышевали» нефтяников и брали деньги с бизнесменов за общее покровительство, как силовики начали задерживать тех самых взяткодателей. Одним из них оказался самарский борец и бизнесмен Сергей Сурков. Он был объявлен в международный розыск, а на днях мужчину задержали в аэропорту в Дубае при попытке покинуть Объединенные Арабские Эмираты. «КП-Самара» выяснила, кто такой Сергей Сурков и почему он так привлек внимание Интерпола.