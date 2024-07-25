В прокуратуре рассказали подробности гибели Далера

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Опекуншу и молодого человека — племянника Вероники — в зависимости от роли каждого обвиняют в совершении преступления по по пп. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением), пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему), пп. «а», «г», «д», е«, “з” ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание).
Опекуншу обвиняют к тому же по ч. 4 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат) ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
И. о. заведующего детсадом — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
По версии следствия, в декабре 2019 года территориальный орган соцполитики назначил обвиняемую Веронику Н. 1989 года рождения опекуном мальчика Далера 2017 года рождения. С декабря 2019 года по декабрь 2022 года опекунша, испытывая в том числе неприязнь из-за его национальности, истязала его, била, совершала насильственные действия с применением пыток, с особой жестокостью, мучениями.
Кроме этого она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми, лишала его возможности посещать детсад. Племянник опекунши, а также еще одна опекаемая также били Далера.
2 декабря 2022 года опекунша связала ноги Далера, била по голове и телу. Затем поместила ребенка в ванну, удерживая под водой. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии вследствие утопления.
С января по июнь 2023 года опекунша незаконно получила на него социальные выплаты в размере 119 тысяч рублей.
И. о. заведующего детсадом узнала о телесных повреждениях Далера, но не сообщила в территориальное управление социальной политики, органы системы профилактики и правоохранительные органы. Также она не проинформировала уполномоченные органы о факте непосещения ребенком детсада в течение 201 дня.
Уголовные дела в отношении Вероники Н. и ее племянника направлены в Свердловский областной суд. В отношении работника детсада — в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
«МК-Урал» ране писал, что в Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по обвинению бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства соцполитики Свердловской области № 25 по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).
Бывший соцработник внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. Обвиняемая с 1 по 4 декабря 2022 года должна была лично проверить условия проживания ребенка 2017 года рождения, который находился под опекой. Но этого не сделала.