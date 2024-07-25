В прокуратуре рассказали подробности гибели Далера

По версии следствия, в декабре 2019 года территориальный орган соцполитики назначил обвиняемую Веронику Н. 1989 года рождения опекуном мальчика Далера 2017 года рождения. С декабря 2019 года по декабрь 2022 года опекунша, испытывая в том числе неприязнь из-за его национальности, истязала его, била, совершала насильственные действия с применением пыток, с особой жестокостью, мучениями.