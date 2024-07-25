Угодившую в яму от дождя маршрутка попала на видео в Волгограде

— По предварительной информации, в 06.20 водитель за рулем маршрутного такси Peugeot напротив дома № 17 по улице Ангарской наехал на дефект асфальтного покрытия, в результате чего в салоне произошло падение пассажирки, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.