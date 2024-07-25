Мексиканский художник нарисует в Омске животное — символ Сибири

Вчера, 25 июля, в Омск прилетел первый иностранный участник фестиваля «Омск — ты просто космос!» мексиканский художник Фарид Руэда. Напомним, участники стрит-фестиваля нарисуют на омских улицах более ста муралов.
Как рассказал муралист, специфика его работ — животные.
«Я рисую животных, вкладываю в это всю душу. Сочетаю в своих работах мексиканскую атрибутику и подбираю яркие цвета. Это отражает культуру моей страны, ведь она очень красочная, в ней нет серых цветов. И своими рисунками я хочу настроить людей на позитив. В Омске я изображу животное, которое обитает здесь и символизирует для меня Сибирь», — рассказал мастер стрит-арта.
Какое именно животное изобразит Фарид Руэда на одном из омских домов, пока неизвестно, однако версии уже есть.
Сегодня мастер стрит-арта посетил Омский зоопарк, расположенный в Детском ЭКОцентре. Об этом сообщили в паблике учреждения «Вконтакте».
Как рассказали сотрудники зоопарка, особо проникся художник к сибирской косуле Ляльке, ему даже доверили ее покормить.
«Она не очень доверяет незнакомцам, но тут повела себя просто молодцом и пообщалась с заморским гостем. А ветврач Людмила Анатольевна провела для гостей экскурсию по территории зоопарка и даже успела сделать фото на память со знаменитостью», — рассказали в зоопарке.
Приезд в Омск — это уже шестой визит иностранца в Россию. Работы художника уже есть в других городах нашей страны. В 2018 году в Москве он создал стрит-арт с медведем в преддверии чемпионата мира по футболу. На федеральной территории «Сириус» в Сочи тоже есть масштабный рисунок Фарида, там изображены волки.
«Я люблю сюда возвращаться, потому что тут люди очень добрые, а еще мне нравится еда, культура», — рассказал мексиканский художник о своем отношении к России.
Также, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Омск приедут участники арт-фестиваля из США, Италии, Испании и Бразилии.