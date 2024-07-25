Мексиканский художник нарисует в Омске животное — символ Сибири

«Я рисую животных, вкладываю в это всю душу. Сочетаю в своих работах мексиканскую атрибутику и подбираю яркие цвета. Это отражает культуру моей страны, ведь она очень красочная, в ней нет серых цветов. И своими рисунками я хочу настроить людей на позитив. В Омске я изображу животное, которое обитает здесь и символизирует для меня Сибирь», — рассказал мастер стрит-арта.