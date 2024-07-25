В Башкирии водитель внедорожника разбился в ДТП с грузовиком.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства второго ДТП с погибшим в Дуванском районе республики. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, днем 25 июля на 3 км автодороги Тастуба — Метели — Красноуфимск столкнулись Suzuki Grand Vitara и грузовая фура DAF.
В результате ДТП 63-летний водитель иномарки от полученных травм скончался до приезда скорой медпомощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.