В Башкирии водитель внедорожника разбился в ДТП с грузовиком.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства второго ДТП с погибшим в Дуванском районе республики. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, днем 25 июля на 3 км автодороги Тастуба — Метели — Красноуфимск столкнулись Suzuki Grand Vitara и грузовая фура DAF.