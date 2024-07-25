В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

О задержании доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Подозреваемому — 18 лет.
«Операция по задержанию была очень непростой», — заявил Зеленский. По его словам, в ней принимали участие сотрудники полиции и СБУ.
Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля во Львове. Ей выстрелили в висок из пистолета. Оружие было без глушителя. Стрелявший в нее скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Ирина Фарион умерла в больнице.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что «медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью».
Ответственность за убийство на себя взяла Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Полиция Львова начала проверку этих сообщений.