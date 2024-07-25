Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в одном из аквапарков Ростова-на-Дону

В одном из аквапарков Ростова-на-Дону «прямо в бассейн с людьми упала вытяжка». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам ростовчан, инцидент произошел еще «пару дней назад, и, по счастливой случайности, все обошлось без пострадавших».
— Была очевидцем происшествия, до сих пор в шоке. Примерно за час до обрушения плавала в бассейне. В момент, когда рухнула труба, я находилась на площадке ресторана, до моего столика долетели куски стекловаты. Какое счастье, что дети и взрослые, которые были в этот момент в бассейне, оказались с другой стороны, — написала под постом в VK посетительница бассейна.
Интернет-пользователи сейчас продолжают активно обсуждать случившееся. Некоторые признались, что у них теперь появилась новая фобия, связанная с бассейнами.