Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в одном из аквапарков Ростова-на-Дону

— Была очевидцем происшествия, до сих пор в шоке. Примерно за час до обрушения плавала в бассейне. В момент, когда рухнула труба, я находилась на площадке ресторана, до моего столика долетели куски стекловаты. Какое счастье, что дети и взрослые, которые были в этот момент в бассейне, оказались с другой стороны, — написала под постом в VK посетительница бассейна.