В трамвае, который задымился 25 июля на улице Фрунзе в Самаре, горел ускоритель

Стало известно, по какой причине в одном из вагонов трамвая № 5 в Самаре произошло задымление. Напомним, что инцидент произошел днем 25 июля на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Из-за этого встало движение трамваев в обе стороны.