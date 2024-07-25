В трамвае, который задымился 25 июля на улице Фрунзе в Самаре, горел ускоритель

Стало известно, по какой причине в одном из вагонов трамвая № 5 в Самаре произошло задымление. Напомним, что инцидент произошел днем 25 июля на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Из-за этого встало движение трамваев в обе стороны.
— Сообщение поступило в 14.02, — рассказали о подробностях происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области.
Оказалось, что в вагоне загорелся ускоритель на площади 0,5 квадратных метров. Пожар тушили 11 человек при содействии двух единиц техники. В 14.20 пожар потушили, а позже движение трамваев восстановили. Из-за пожара никто не пострадал.