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В трамвае, который задымился 25 июля на улице Фрунзе в Самаре, горел ускоритель

Загоревшийся трамвай в Самаре тушили 11 пожарных-спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, по какой причине в одном из вагонов трамвая № 5 в Самаре произошло задымление. Напомним, что инцидент произошел днем 25 июля на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Из-за этого встало движение трамваев в обе стороны.

— Сообщение поступило в 14.02, — рассказали о подробностях происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области.

Оказалось, что в вагоне загорелся ускоритель на площади 0,5 квадратных метров. Пожар тушили 11 человек при содействии двух единиц техники. В 14.20 пожар потушили, а позже движение трамваев восстановили. Из-за пожара никто не пострадал.

МЧС