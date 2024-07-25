Подозреваемый во взрыве в Москве служил греко-католическим алтарником

«Я этого человека [Серебрякова] могу опознать. Я его видел в храме, но больше мне о нем не известно абсолютно ничего. Я видел его в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, но как давно и при каких обстоятельствах [не помню]», — сообщил РБК Горбунов.