На ЕКАД под Верхней Пышмой в ДТП пострадали пять человек

На 43 километре ЕКАД под Верхней Пышмой днем 25 июля произошла масштабная авария. В ДТП столкнулись два автомобиля, грузовик и мотоцикл. В результате аварии травмы получили пять человек, двое из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
— В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь, — рассказали в Госавтоинспекции.
На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, они устанавливают причины и последствия аварии.
Напомним, в ночь на 24 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бисертская и Молотобойцев произошла смертельная авария, унесшая жизнь четырех человек. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Renault Premium. В аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двоим из них не было 18 лет.