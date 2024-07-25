На ЕКАД под Верхней Пышмой в ДТП пострадали пять человек

Напомним, в ночь на 24 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бисертская и Молотобойцев произошла смертельная авария, унесшая жизнь четырех человек. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Renault Premium. В аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двоим из них не было 18 лет.