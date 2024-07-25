Водителя фуры, в ДТП с которой погибли четверо парней, отпустили в зале суда

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд избирал меру пресечения для 67-летнего водителя из Богдановича Сергея Ряшина. Мужчину обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибли четверо молодых парней, разбившихся на «четырнадцатой». Трагедия произошла в ночь на 24 июля на Елизавете.
Легковушка под управлением 18-летнего Павла Бычина влетала в кабину фуры Renault, когда грузовик начал поворачивать налево на перекрестке Бисертской и Молотобойцев. По словам друзей, компания каталась по району после посещения бани. Пассажиры «четырнадцатой» Расул, Кирилл и Влад дружили с самого детства.
В результате удара Павел и трое его друзей, находившихся в салоне, погибли на месте. От «Лады» осталась лишь груда металлолома.
Главное следственное управление регионального главка МВД возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если вина водителя будет доказана, то ему будет грозить до семи лет лишения свободы.
— Назначено пять различных по сложности экспертиз, в том числе автотехническая, — рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
Перед началом судебного заседания выяснилось, что за несколько минут до смерти Кирилл записал видео для друзей. На нем он говорит, что едет 120 км/час.
Расула похоронили в Челябинске. Павла похоронят на родине в Сибири, а Влада — в Лесном.
В суде следователь ГСУ регионального главка МВД заявил, что Сергей Ряшин раскаялся. В данный момент он является подозреваемым. Обвинение водителю до сих пор не предъявлено.
— Если вы отпустите меня домой, то мне бежать некуда. Сын есть и семья. Есть, где жить, — уточнил Сергей Ряшин.
Следствие настаивало на том, чтобы водителя отправили под домашний арест. Однако суд в этом ходатайстве отказал. Сергея Ряшина освободили в зале суда. На время следствия он будет находиться дома. Меру пресечения ему так и не избрали.