Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Как сообщило на прошлой неделе украинское издание «Страна» со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице.