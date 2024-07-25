Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

«Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», — написал он.
Зеленский утверждает, что операция по задержанию подозреваемого была непростой и потребовала усилий множества специалистов полиции и СБУ.
Как сообщило на прошлой неделе украинское издание «Страна» со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице.
В четверг агентство «Украинские новости» сообщило, что СБУ закроет уголовные дела против Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ.