Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», — написал он.

Зеленский утверждает, что операция по задержанию подозреваемого была непростой и потребовала усилий множества специалистов полиции и СБУ.

Как сообщило на прошлой неделе украинское издание «Страна» со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице.

В четверг агентство «Украинские новости» сообщило, что СБУ закроет уголовные дела против Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ.