Тело Евангелины Алешкиной нашли на лодочной станции

Напомним, что Евангелина пропала 22 июля. 15-летняя школьница вышла погулять в Парк Победы из гостиницы Ника, в которой остановилась её семья. Она планировала вернуться к моменту выезда, однако пропала. Родные забили тревогу и обратились в полицию.