Тело Евангелины Алешкиной нашли на лодочной станции

Только что стало известно, что пропавшая школьница Евангелина Алешкина найдена мёртвой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.
Тело девушки обнаружили на лодочной станции «Кировец» в районе 3-й Островской. Поисковые мероприятия прекращены.
По неофициальной информации, обнаруженной в социальных сетях, тело нашли в реке, оно зацепилось за катер, стоявший на станции.
Напомним, что Евангелина пропала 22 июля. 15-летняя школьница вышла погулять в Парк Победы из гостиницы Ника, в которой остановилась её семья. Она планировала вернуться к моменту выезда, однако пропала. Родные забили тревогу и обратились в полицию.
15-летнюю девушку искали сотни добровольцев, катера, лодки и водолазы.