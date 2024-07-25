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Тело Евангелины Алешкиной нашли на лодочной станции

Страшную находку обнаружили на 3-й Островской.

Источник: Om1.ru

Только что стало известно, что пропавшая школьница Евангелина Алешкина найдена мёртвой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Тело девушки обнаружили на лодочной станции «Кировец» в районе 3-й Островской. Поисковые мероприятия прекращены.

По неофициальной информации, обнаруженной в социальных сетях, тело нашли в реке, оно зацепилось за катер, стоявший на станции.

Напомним, что Евангелина пропала 22 июля. 15-летняя школьница вышла погулять в Парк Победы из гостиницы Ника, в которой остановилась её семья. Она планировала вернуться к моменту выезда, однако пропала. Родные забили тревогу и обратились в полицию.

15-летнюю девушку искали сотни добровольцев, катера, лодки и водолазы.