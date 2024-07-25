Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске завершены поиски 15-летней Евангелины Алешковой

Девочку нашли мертвой.

Омская полиция сообщила о завершении поисков 15-летней москвички Евангелины Алешковой, пропавшей возле отеля «Ника» несколько дней назад. К сожалению, они завершились трагически.

«Сегодня около 18:20 часов возле лодочной станции в районе улице 3 Островская в реке Иртыш обнаружено тело 15-летней девочки, разыскиваемой с 22 июня. Поисковые мероприятия прекращены. Выражаем признательность волонтерам и всем, принимавшим участие в розыске несовершеннолетней», — сообщили в омской полиции.

О причинах смерти пока информации нет. В настоящее время следователи СУ СКР выясняют все обстоятельства случившегося и причину гибели ребенка.

Редакция выражает соболезнования родным и близким девочки.