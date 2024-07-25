В Омске завершены поиски 15-летней Евангелины Алешковой

Омская полиция сообщила о завершении поисков 15-летней москвички Евангелины Алешковой, пропавшей возле отеля «Ника» несколько дней назад. К сожалению, они завершились трагически.
«Сегодня около 18:20 часов возле лодочной станции в районе улице 3 Островская в реке Иртыш обнаружено тело 15-летней девочки, разыскиваемой с 22 июня. Поисковые мероприятия прекращены. Выражаем признательность волонтерам и всем, принимавшим участие в розыске несовершеннолетней», — сообщили в омской полиции.
О причинах смерти пока информации нет. В настоящее время следователи СУ СКР выясняют все обстоятельства случившегося и причину гибели ребенка.
Редакция выражает соболезнования родным и близким девочки.