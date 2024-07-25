Полковник Ходаренок: в августе не стоит ждать катаклизмов на фронтах СВО

Маловероятен, а точнее практически невероятен захват Крыма Вооруженными силами Украины в ближайшее время, о котором на днях уже объявил главнокомандующий ВСУ генерал Сырский. Одними ракетными ударами ATACMS, а на это особо напирают в Киеве, этой проблемы не решить. Да и ракет подобного типа в распоряжении ВСУ не так много. Словом, необходимыми силами и средствами для овладения Крымом ВСУ в настоящее время не располагают. И особого реализма в словах Сырского, а он особо напирает именно на это слово, по всей видимости, нет.