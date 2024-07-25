На Украине главу правления «Укрэнерго» обвинили во взяточничестве

Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.