На Украине главу правления «Укрэнерго» обвинили во взяточничестве

«Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании “Укрэнерго” Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем», — сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины.
Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.