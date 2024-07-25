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На Украине главу правления «Укрэнерго» обвинили во взяточничестве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство УНИАН.

Источник: Reuters

«Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании “Укрэнерго” Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем», — сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

энергетика