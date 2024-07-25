Из-за паводков режим ЧС введен в Нижнеудинском районе

Режим ЧС ввели в Нижнеудинском районе. Причиной стал паводок. Вода уничтожила мост на подъезде к поселку Октябрьский. Размыло дорогу на Чехово в районе Кирей-Муксута, а также в районе Миллерова в Катарбейском МО. Об этом сообщил мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев в своем телеграмм-канале.