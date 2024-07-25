Из-за паводков режим ЧС введен в Нижнеудинском районе

Режим ЧС ввели в Нижнеудинском районе. Причиной стал паводок. Вода уничтожила мост на подъезде к поселку Октябрьский. Размыло дорогу на Чехово в районе Кирей-Муксута, а также в районе Миллерова в Катарбейском МО. Об этом сообщил мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев в своем телеграмм-канале.
Размыло дорогу в Чехово в районе Кирей-Муксута, в районе Миллерова в Катарбейском МО. От райцентра отрезаны Привольное, Пушкино, Чехово и Атагайский куст. Также затопило базу сельскохозяйственного предпринимателя.
— Сегодня вместе с депутатом Законодательного Собрания Еленой Крыжановской и начальником ГУ МЧС Владиславом Федосеенко эвакуировали людей и доставляли в населённые пункты гуманитарную помощь. В районе организована работа двух пунктов временного размещения: в клубе деревни Усть-Кадуй и школе-интернате N26 в Нижнеудинске, — пишет Крупенев в телеграмм-канале.
Отмечается, что паводок на Уде постепенно проходит и критических отметок не наблюдается. Обещают, что уровень воды в реках через двое суток значительно снизится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в подтопленном состоянии остаются десять дорог.