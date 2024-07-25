В Петербурге мошенники выдавали себя за участников «Битвы экстрасенсов»

Отмечается, что к услугам мошенников в основном прибегали люди, которые надеялись вернуть утраченную любовь. Также одна из потерпевших просила поставить защиту на своего сына. Ей предложили «семикупольную» защиту на семь лет за 77,777 тысячи рублей или «двенадцатиапостольную» защиту на 12 лет за 121,212 тысячи рублей.